ЦОДД призвал столичных водителей пересесть на метро из-за 9-балльных пробок

В вечерний час пик в пятницу, 4 октября, на ряде столичных дорог ожидаются сильные пробки в 8–9 баллов.

Об этом москвичей предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В сообщении центра подчеркивается, что движение в Москве будет затруднено из-за мелкого дождя, строительных работ на нескольких магистралях, а также традиционного для пятницы увеличения потока машин.

При этом самыми загруженными окажутся МКАД, Третье транспортное кольцо, шоссе Энтузиастов, Волоколамское шоссе, Профсоюзная улица, Волгоградский и Ленинградский проспекты.

В связи с этим столичных автолюбителей просят временно пересесть на метро или пользоваться наземным транспортом после 20:00.