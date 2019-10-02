В ГАИ пояснили, за какие фиксированные на видео нарушения не стоит штрафовать

Государственная автоинспекция направила в регионы разъяснения о том, в каких ситуациях не нужно выносить штраф водителям при фиксации нарушения камерой наблюдения.

В перечень вошли снимки, сделанные в непогоду. Отказаться от выписки штрафа ГИБДД предлагает в случае, когда на камеру неоднократно жаловались из-за ее неточности фиксации, когда на участке с видеофиксацией не работают светофоры и движение управляется регулировщиком.

Также не штрафовать водителей за нарушение ПДД предлагают в случаях, когда перед участком дороги отсутствовал знак «видеофиксация» или на дороге проводили строительные работы, при условии что там не было установлено временное ограничение скорости.

При этом отмечается, что разъяснения остаются рекомендациями и в случае споров не повлияют на решение об отмене штрафа, уточняет «Коммерсантъ».