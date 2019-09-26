Инженеры предложили бороться с сугробами на дорогах с помощью электричества

Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с сугробами и обледенениями на дорогах, говорится в исследовании специалистов РосдорНИИ.

Идея так называемых «теплых дорог» основывается на использовании электропроводящего цементобетона, который можно укладывать вдоль краев проезжей части либо по всей её ширине в сложных местах. Такой бетон способен проводить электрический ток, что позволит ускорить таяние льда и снега на поверхности дорог.

Безопасность водителей и пешеходов будет обеспечена за счет заземления нижних слоев дороги и специального защитного слоя на покрытии, сообщает RT.

Как отметила директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская в комментарии изданию, использование для этих целей обычного электричества приведет к большим денежным затратам, однако альтернативные источники энергии могли бы применяться вполне успешно.