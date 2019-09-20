Более чем вполовину снизилась смертность на дорогах с видеофиксаторами

Московское областное Министерство транспорта сообщило, что в первом полугодии 2019 года на 58% снизилась смертности в случае ДТП на участках дорог, где установлены видеофиксаторы, передает «Подмосковье сегодня».

За первые шесть месяцев на дорогах с установленным комплексом видеонаблюдения погибли 58 человек. В прошлом году за тот же промежуток времени число погибших достигло 138.

Общее число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 26% и на 30% по сравнению с прошлым годом сократилось число раненых в ДТП.

Ранее сообщалось, что ГИБДД выложило в открытый доступ карту расположения устройств видеофиксации на дорогах страны.