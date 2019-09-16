Маскировка номера автомобиля может не уберечь от штрафа за парковку

В пресс-службе Администратора московского парковочного пространства (АМПП) объяснили, что закрывать номера машин посторонними предметами, чтобы избежать оплаты, парковки бесполезно.

Как выяснилось, такие действия могут повлечь штраф за неоплату парковки, потому что инспекторы АМПП имеют право убирать предметы, загораживающие номер машины, сообщает РИА Новости.

Заявление связано с появившимися ранее в соцсетях фотографиями, демонстрирующими, как люди скрывают номера своих автомобилей с помощью камуфляжной сетки, чтобы не пришлось платить за парковку. До этого много лет была «в моде» более грубая «маскировка» тряпками, бумагой и другими предметами части номерных знаков.