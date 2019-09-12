Яндекс.Навигатор научился различать шесть типов камер

С сегодняшнего дня Яндекс.Навигатор начал сообщать о шести типах камер, которые фиксируют различные формы нарушений в Москве, сообщает пресс-служба «Яндекса».

До этого приложение предупреждало лишь о двух видах камер, которые следят за скоростью и движением по полосе. Теперь к этому списку добавятся камеры, контролирующие выезд на перекресток, соблюдение разметки, правил остановки, а также Навигатор покажет, где расположились мобильные посты.

На схеме все типы камер будут отмечены разными значками.

Кроме этого компания анонсирует перенос этих функциональных возможностей и в другие свои приложения, а также о добавлении данной опции в других городах страны.