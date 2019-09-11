Ученые: в летние дни автомобильные выхлопы отравляют воздух сильнее

В жаркие дни выхлопы от дизельных автомобилей, включая даже новые модели стандарта Euro 6, намного усиливаются.

Исследование показало, что дизельные двигатели стандартов Euro 5 и Euro 6 выделяют на 20% больше окисей азота в те дни, когда температура поднимается выше +30 °С. Результаты этого исследования позволяют предположить, что и без того страдающие от сильных автомобильных выхлопов города могут представлять дополнительную опасность для своих обитателей в летнее время.

Наблюдения показали, что в жаркую погоду выхлопы от целого ряда транспортных средств, включая мотоциклы, которые порой считают «зелёной альтернативой» автомобилей, бывают значительно более высокими, чем те, что фиксируются в лабораториях, когда изначально оценивается степень вредности выхлопов. Мотоциклы и другие транспортные категории этой категории часто выделяют монооксид углерода и окиси азота во много раз больше, чем последние поколения бензиновых и дизельных двигателей в автомобилях.

Ранее наука доказала, что вредные выбросы в целом увеличивают риск опухолей, болезней сердца и легких.