В Оренбуржье найдена мертвой женщина, подозреваемая в убийстве дочери

10 сентября в лесополосе Абдулинского района Оренбургской области найдено тело 38-летней женщины, которая подозревалась в убийстве своей десятилетней дочери, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный СК.

В поисковой операции были задействованы 300 сотрудников силовых ведомств и волонтеров. Для установления причин смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее следствие заочно предъявило женщине обвинение в убийстве и объявило ее в розыск.

Тело несовершеннолетней девочки со следами насильственной смерти было обнаружено в подвале жилого дома 6 сентября, сообщалось на сайте «Московского комсомольца».