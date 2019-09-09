В связи с велофестивалем в Москве на выходных перекроют некоторые дороги

Центр организации дорожного движения в Москве сообщил, что в связи с проведением велофестиваля в столице с 20:00 14 сентября до 8:00 16 сентября будут перекрыты улицы Лужники и Аллея Славы, передает «Интерфакс».

Непосредственно в день мероприятия ближе к 11:30 по мере движения колонны будут закрывать участки дорог по следующим улицам: Земляной Вал, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревкая, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Баррикадная, Красная Пресня, 1905 года, площадь Краснопресненская Застава.

Кроме того, будет ограничено движение на следующих набережных: Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья.

Московский осенний велофестиваль стартует 15 сентября в 12:00 от Лужников. Сбор гостей запланирован на 10:00.