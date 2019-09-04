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В связи с выборами и Днем города в Москве центральные улицы станут пешеходными

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15:47, 04 сентября 2019

В связи с Единым днем голосования в Москве утром 8 сентября закроют движение транспорта у здания Центризбиркома, об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре организации дорожного движения.

Большой Черкасский переулок будет перекрыт от Малого Черкасского переулка до Ильинки с 8 утра 8 сентября до 14:00 9 сентября. 

В Москве 8 сентября пройдут выборы в Московскую городскую думу.

В связи с празднованием Дня города с 22:00 5 сентября до 8:00 9 сентября также перекроют движение по Тверской улице (между Пушкинской и Манежной площадями), Охотному Ряду, Моховой улице (от Большой Никитской до Тверской), Театральному проезду (до Петровки), а также по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Глинищевскому, Газетному, Никитскому переулкам и по Тверскому проезду. 

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

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