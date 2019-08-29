В Госдуме поддержали идею об ограничении скорости при перевозке детей

В России следует ввести ограничения скорости перевозки детей, но перед этим нужно тщательно изучить статистику аварий.

Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв, пишет «Парламентская газета».

«Я всегда за то, чтобы детей перевозили безопасно, и раз такая статистика есть, а она действительно за последние восемь месяцев шла у нас в рост, то скорость надо снизить», — заявил Москвичёв. Он отметил, что при этом необходимо проанализировать, при какой скорости чаще всего происходят авари с детьми и по чьей конкретно вине.

Накануне, 28 августа, в ГИБДД предложили ограничить скорость транспорта при перевозке детей. Об этом сообщал «Интрефакс». Глава ведомства Михаил Черников рассказал, что в 2019 году за нарушение правил перевозки детей на виновных составлено более 397,5 тысячи административных протоколов. По словам Черникова, большинство происшествий с участием несовершеннолетних произошли по вине водителей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в ЦОДД считают возможным снижение порога превышения скорости на дорогах Москвы.