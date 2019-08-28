Ольгу Бузову хотят подключить к пропаганде безопасности на дорогах

Вице-премьер Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах.

С соответствующим заявлением он вступил на правительственной комиссии 28 августа, передает «Интерфакс».

Акимов указал на то, что у звезды 15 миллионов подписчиков в Instagram. По его словам, такая большая аудитория свидетельствует о том, что певица является лидером общественного мнения, «значит она наверняка ответственный патриотичный человек».

Чиновник считает, что Ольге Бузовой нужно предложить пропагандировать безопасное поведение на дорогах и «заплатить, если надо».

«Призываю создать рабочую группу и через два месяца доложить о предложениях», – сказал Акимов. Он подчеркнул, что властям следует «подойти к вопросу неформально» и отказаться от устаревших методов пропаганды. Также вице-премьер предложил обратить внимание на вирусные ролики.