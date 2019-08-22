В ЦОДД считают возможным снижение порога превышения скорости на дорогах Москвы

Качество системы видеофиксации на улицах Москвы позволяет снизить порог превышения скорости, за которым следует штраф.

Об этом заявил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, передает «Интерфакс».

«Если говорить о совместной работе правительства Москвы и ГИБДД столицы, то мы добились показателя – на миллион постановлений (о штрафах) всего 14 ошибок. То есть система практически не ошибается», – отметил глава ЦОДД.

Порог превышения допустимой скорости предлагается понизить с 20 км/ч до 10 км/ч. На первом этапе нововведение рекомендуется внедрить в населенных пунктах, а затем на других территориях.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ГИБДД опубликовала карту устройств видеофиксации.