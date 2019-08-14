В Госдуме нацелились на старые автомобили и новые средства передвижения

Сегвеи, моноколеса и прочие новинки могут попасть под действие ПДД, а слишком старые авто — оказаться под запретом.

В России почти 21 миллион автомобилей старше 15 лет. Цифра огромная, но, видимо, с ней придется бороться по указке думского комитета: парламентарии предложили запретить использование транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации.

При этом критерии пока не уточнены, равно как и штрафы, которые могут грозить тем, кто продолжит ими пользоваться. Правда, депутатам не пришло в голову, наверно, что используют автомобили не из-за какого-то злого намерения, а просто от отсутствия денег... Во всяком случае в Минтранс и Минпромторг уже направлено письмо. В этих ведомствах тактично отметили, что замена устаревшего автопарка россиян должна быть продумана экономически, а автовладельцев нужно стимулировать.

Эксперты, не связанные с властью, говорят, что такой запрет реализовать будет сложно, а коснуться он может только машин юридических лиц — ибо в противном случае тоже может стать причиной социального недовольства.

А может, так — не очень ловко — депутаты заговорили о возобновлениии госпрограммы по обновлению автопарка, когда 1,2 млн авто были сданы в утиль, а взамен граждане приобрели новые с той или иной скидкой?

Есть и еще одна новость из этой сферы: Правила дорожного движения нуждаются в обновлении в связи с появлением новых транспортных средств. Речь идет об электробайках, гироскутерах, моноколесах и различных сегвеях. На сей раз предложение выглядит разумным, правда, насколько сильно в результате «зарегулируют» новые виды транспортных средств — пока не понятно.

Но что есть, то есть — пока ПДД не регулируют движение таких сегвеев и прочих новинок. На данном этапе инициатива ограничивается попыткой уравнять участников дорожного движения: при внесении изменений в ПДД будут урегулирован скоростной режим движения, нюансы, связанные с авариями, и прочее.