Минпромторг выступил против запрета на использование старых автомобилей

Минпромторг призывает стимулировать покупку экологически чистого транспорта, а не запрещать эксплуатацию старого.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Программы стимулирования закупок газомоторного и электрического транспорта, реализуемые Минпромторгом, как раз направлены на решение такой важной задачи, как обновление городского пассажирского и коммунального транспорта крупных мегаполисов, где проблемы загрязнения воздуха, как мы знаем, сейчас стоят очень остро», – отметили в министерстве.

В Минпромторге подчеркнули, что запрещать эксплуатацию машин, достигнувших определенного возраста, для решения экологических проблем нельзя.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Госдуме предложили ограничить использование старых автомобилей. Соответствующие предложения депутаты направили в Минпромторг и Минтранс.