Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги

Вечером 10 августа на МКАД на юге Москвы электромобиль столкнулся с ехавшим впереди эвакуатором, загорелся и взорвался.

Канал «Москва 24» передает, что водитель автомобиля в момент аварии держал руль, однако причиной столкновения стал сбой в работе автоматики, которая не среагировала на автомобиль, ехавший впереди.

Телеканал не называет имени пострадавшего, с которым он якобы пообщался, но ссылается на анонимные Telegram-каналы, которые называют водителя сгоревшей Tesla главой крупной компании.

У водителя диагностирован перелом ноги, у детей, ехавших в машине вместе с ним, — ушибы.