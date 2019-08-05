В России может появиться система цифровых профилей таксистов

В Общественной палате РФ предложили создать цифровые профили водителей такси с целью повысить безопасность пассажиров.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена Общественной палаты России Елену Сутормину.

«Легально в России работают порядка 700 тысяч водителей, в то время как в теневом секторе сегодня работают свыше миллиона человек. И в этом смысле нас крайне заботит безопасность граждан, которые пользуются этим видом транспорта», – рассказала Сутормина. По ее словам, невозможность проверить водительские удостоверения водителей ведет к росту числа аварий с участием таксистов, что подтверждает статистика, согласно которой в 2019 году количество таких ДТП выросло на 25%, а число смертельных исходов увеличилось на 15%.

Сутормина сообщила, что инициатива о создании системы цифровых профилей водителей такси будет обсуждаться уже в августе на VII Международном Евразийском форуме «ТАКСИ».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что средняя стоимость поездки на московском такси по данным за период с апреля по июнь 2019 года составила 464 рубля.