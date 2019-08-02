ЦОДД предупредил об ограничении движения по ряду улиц Москвы из-за дня ВДВ

Движение по улице Ильинка до Красной площади будет перекрыто из-за празднования дня ВДВ в пятницу, 2 августа.

Как говорится в сообщении ЦОДД в Twitter, столичным водителям придется заранее планировать свой маршрут из-за празднования 89-летней годовщины создания Воздушно-десантных войск России (ВДВ).

В частности, в Москве будет перекрыто движение от Биржевой площади до Красной площади по улице Ильинка, а также по площади Васильевский спуск.

Отмечается, что граничения будут действовать до 16.00 2 августа.