ЦОДД предупредил об ограничении движения по ряду улиц Москвы из-за дня ВДВ

Движение по улице Ильинка до Красной площади будет перекрыто из-за празднования дня ВДВ в пятницу, 2 августа.
Как говорится в сообщении ЦОДД в Twitter, столичным водителям придется заранее планировать свой маршрут из-за празднования 89-летней годовщины создания Воздушно-десантных войск России (ВДВ).
В частности, в Москве будет перекрыто движение от Биржевой площади до Красной площади по улице Ильинка, а также по площади Васильевский спуск.
Отмечается, что граничения будут действовать до 16.00 2 августа.
2 августа движение транспорта в центре будет ограничено по случаю праздника «Ильин День на улице Ильинка». Планируйте маршруты заранее! pic.twitter.com/ZVAOuud6Yp— Московский транспорт (@DtRoad) 1 августа 2019 г.