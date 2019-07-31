Россияне смогут получать госномера на автомобили у производителей

Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у их изготовителей, сообщает РБК.

С 1 января 2020 года регистрация будет возможна как с выдачей государственных знаков, так и с самостоятельным получением номеров у изготовителя. При этом, согласно тексту нового закона, на компании налагается ответственность за искажение регистрационных данных и за нарушение правил госрегистрации.

Ранее, в июне, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, по которому госномер автомобиля будет привязываться к регистрации его владельца. При этом получать номер автомобилист все равно сможет по месту фактического проживания.