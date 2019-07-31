ГИБДД опубликовала карту устройств видеофиксации

На сайте ГИБДД появился новый интерактивный раздел, где пользователи смогут изучить местность на наличие камер, фиксирующих нарушения. об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Решение об открытой работе надзорной техники было принято в июне на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. Во время встречи Владимир Путин заявил, что прятать камеры не нужно, потому что устанавливаются они в первую очередь с целью снижения травматизма и сохранения жизни, а не для начисления штрафов.

В сообщении официального представителя МВД уточняется, что раздел работает в тестовом режиме. На момент подготовки этого материала сайт ГИБДД сообщал о работах по усовершенствованию ресурса, интерактивный раздел недоступен.