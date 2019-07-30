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Российские пассажиры призвали заблокировать BlaBlaCar из-за нелегалов

Авто
08:52, 30 июля 2019

BlaBlaCar и ресурсы по бронированию автобусных билетов могут попасть в черный список за работу с нелегальными перевозчиками.

Как передает газета «Известия», письмо с таким предложением в Госдуму направило Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

В письме ООП отмечается, что треть автобусных перевозчиков в России работают незаконно. При этом порядка 229 сайтов сотрудничают с ними, торгуя билетами на нелегальные межрегиональные рейсы. Среди них — «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел», а также сервис BlaBlaCar.

В документе предлагается вести реестр таких сайтов, а тех, кого уличат в сотрудничестве с нелегальными перевозчиками, — блокировать за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».

В Госдуме пообещали рассмотреть инициативу в осеннюю сессию. При этои участники рынка предупреждают о риске монополизации отрасли и подорожании билетов в случае одобрения такого законопроекта.

Напомним, ранее сервис BlaBlaCar уже пытались через суд заблокировать автобусные перевозчики, жалующиеся на конкуренцию с нелегалами.

 

Теги: Госдума

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