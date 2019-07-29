Автопарк московского каршеринга за год увеличился вдвое

Москвичи за полгода совершили более 24 миллионов поездок, пользуясь системой краткосрочной аренды автомобиля, сообщает РИАМО со ссылкой на сайт мэра Москвы. Это на один миллион больше, чем за весь 2018 год.

Сегодня автопарк состоит из 21 тысячи машин. Это в два раза больше, чем в июле прошлого года. Предполагается, что в 2020-м число машин достигнет 30 тысяч.

По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, многие люди используют свой автомобиль лишь в семи процентах случаев, а все остальное время он просто стоит. Среднее время одной поездки на машине каршеринга в Москве составляет 46 минут.

В день одним автомобилем пользуются примерно семь человек, то есть одна машина каршеринга заменяет семь личных автомобилей. Таким образом московский каршеринг экономит, по подсчетам, порядка 78 гектаров в городе.