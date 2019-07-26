Средняя стоимость короткой поездки на такси в Москве не изменилась с начала года

Средний чек поездки на московском такси по данным за период с апреля по июнь 2019 года составил 464 рубля.



Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Отмечается, что по сравнению с периодом с января по март текущего года этот показатель не изменился. Также выяснилось, что такси используются преимущественно для коротких поездок по городу.

В ведомстве уточнили, что некоторые операторы и агрегаторы снизили цены, в то время как другие, наоборот, повысили. Были исследованы данные таких компаний, как Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс».

«Мы выступаем за то, чтобы требования к водителям возрастали, и уже направили соответствующие предложения в Госдуму. Надеемся, часть из них будет учтена в новом законе о такси, который сейчас обсуждается», – добавили в дептрансе, напомнив, что главным фактором доверия клиентов должна быть безопасность.