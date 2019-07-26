Дилеры ожидают ажиотаж на машины "АвтоВАЗа" из-за повышения цен в августе

Менеджеры трех дилерских компаний рассказали о повышении цен на все модели «АвтоВАЗ» на 5-7 тысяч рублей с 1 августа.

Как передает газета «Ведомости», данное ценовое изменение в линейке «АвтоВАЗа» будет уже третьим с начала года.

Отмечается, что главной причиной январского повышения цен на автомобили Lada был рост ставки НДС с 18 до 20%, в июле таким фактором стала инфляция. При этом августовский рост цен связан, по словам дилеров, с удорожанием комплектующих.

В среднем ожидается, что цены на модели «АвтоВАЗа» вырастут на 1% — на 5-7 тысяч рублей.

Так, седан Granta в базовой комплектации будет стоить 449 900 рублей (рост на 1,1%), седан Vesta — 606 900 рублей (+1,2%), высокий хетчбэк Xray — 614 900 рублей. (+0,8%), а самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии до 1 021 900 рублей (+0,7%).

«Негатив от клиентов, конечно, будет — получается какое-то систематическое повышение», — рассказал «Ведомостям» один из дилеров. Однако другой собеседник издания выразил уверенность, что скорый рост цен вызовет ажиотаж в последнюю неделю июля.