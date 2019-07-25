Междугородние автобусы предлагают оснастить ремнями безопасности для детей

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова направила письмо главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением изменения правил перевозки детей в междугородних автобусах.

Как сообщает «‎Парламентская газета» со ссылкой на текст письма, законодатель предлагает оснастить междугородние автобусы дополнительными ремнями безопасности, как в самолетах.

Кувшинова обратила внимание на несостыковки в законодательстве: установлено право россиян перевозить с собой бесплатно в междугородних автобусах одного ребёнка не старше пяти лет без предоставления отдельного места, но при этом четко регламентировано, что пассажиры общественного транспорта, оборудованного ремнями безопасности, должны быть обязательно пристегнуты.

Также депутат отметила, что при проверке автобусов сотрудники ГАИ налагают штрафы на родителей, которые перевозят детей непристегнутыми, хотя пристегнуть детей дополнительными ремнями родители не могут в связи с отсутствием таковых.

Идею Кувшиновой поддержали в Общероссийском объединении пассажиров. Там заявили, что право на бесплатный проезд для ребенка до 5 лет по факту не работает и в большинстве регионов родители платят за дополнительное место в лучшем случае половину стоимости билета, а зачастую все 100%.