Дмитровское и Щёлковское шоссе попали в список самых медленных улиц Москвы

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) назвали самые медленные столичные магистрали первой половины июля.

Как следует из сообщения в Twitter ЦОДД, самыми проблемными московскими улицами по итогам первых двух недель месяца стали проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щёлковское шоссе.

«Количество машин, которые проезжают здесь, значительно превышает пропускную способность магистралей. Поэтому утром по ним лучше выезжать в центр до 7:30, а вечером в область – после окончания часа пик», – отмечают эксперты.

Затруднения наблюдаются также на Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.

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