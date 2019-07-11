Женщины получают травмы в ДТП гораздо чаще мужчин

Женщины более уязвимы перед травмами в результате ДТП, чем мужчины, как показало исследование.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что женщины в результате ДТП значительно чаще получают травмы, чем мужчины, если они находятся на передних сиденьях. Выяснилось, что при нахождении в кресле водителя или пассажира на переднем сидении и пристегнутом ремне безопасности женщины на 73% больше рискуют столкнуться с тяжелой травмой после ДТП, чем мужчины.

Авторы исследования точно не знают, какие фундаментальные биомеханические факторы объясняют данные различия, но без их понимания производители автомобилей не смогут предпринять усилия по обеспечению большей безопасности женщин.

К счастью, наблюдения показывают, что с каждым новым поколением автомобилей эти транспортные средства в целом становятся все более безопасными для водителей и находящихся внутри пассажиров. Так, в новых автомобилях значительно снижен риск тяжелых травм коленей и бедерю. Впрочем, опасность перелома грудины и серьёзных травм рёбер пока ощутимо снизить не удалось.

Само исследование было проведено на основе информации по ДТП и травмам, собранной в США в период с 1998 по 2015 годы. Учёных особенно интересовало, какие именно травмы получали находящиеся на передних сиденьях люди обоего пола, которые пользовались ремнями безопасности.