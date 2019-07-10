Первый турбоперекресток может заработать в Москве до конца 2019 года

В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и квадратные светофоры.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), разработанного при Росстандартом при участии Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

Отмечается, что главный плюс турбоперекрестков — в удобной направляющей разметке, которая позволит автомобилям меньше перестраиваться при круговом движении. За счет этого планируется значительно снизить число ДТП, рассказал глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. «В Москве они будут применяться впервые, хотя в Европе турбоперекрестки очень популярны», — подчеркнул Шумский. Он отметил, что при многополосном круговом движении мелкие аварии часто происходят именно из-за неосторожных перестроений.

В ЦОДД сообщили, что первый турбоперекресток может появиться в Москве уже в 2019 году.

Сообщается, что в скором времени в России также могут появиться светофоры квадратной формы. Это должно увеличить площадь свечения, сделав регулировщик более заметным. Впрочем, уточняется, что стандарт квадратных светофоров пока не утвержден и может быть доработан.