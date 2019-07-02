Генпрокуратура назвала главные причины лишения водительских прав

В России за десять лет почти 80 тысяч водителей лишились прав из-за наркомании, алкоголизма и психических расстройств.

Такие данные привел первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, передает «РИА Новости».

По его словам, в 2018 году по вине таких водителей в России на дорогах погибли 4,5 тысячи человек, 22 тысячи получили травмы различной степени тяжести.

Буксман отметил, что МВД и Минздрав до сих пор не наладили взаимодействие по этому вопросу. По его словам, Генпрокуратура неоднократно предлагала сформировать базу данных об алкоголиках, наркоманах и психически нездоровых людях, однако инициатива так и не нашла поддержки в правительстве.

В ноябре глава ГИБДД Михаил Черников заявил о стремлении к снижению смертности на российских дорогах вплоть до нулевого показателя к 2030 году.