Услуги водителей при совместных поездках запретят оплачивать наличными

Минтранс планирует установить правила для совместных поездок на автомобилях при заключении договоров через интернет.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный ведомством законопроект.

Документ предполагает, что на так называемый карпулинг (совместное использование автомобиля для поездки, запланированной водителем в собственных целях), организованный через онлайн-агрегаторы, будут наложены определенные правила.

В частности, количество попутчиков при подобных поездках не может превышать пяти человек, а число рейсов должно составлять не более двух в сутки. Кроме того, услуги водителей будет запрещено оплачивать наличными. Сами водители обязаны обладать правами категории B и стажем не менее двух лет. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка аккаунта.

Сообщается, что вопросом занимается рабочая группа, однако в правительство законопроект пока не вносили.

Крупнейшим из сервисов по организации совместных поездок в России считается французская компания BlaBlaCar, насчитывающая около 20 млн клиентов.