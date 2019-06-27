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Ford хочет увеличить импорт в Европу втрое за счет сокращения работников

Авто
18:02, 27 июня 2019

Американский автоконцерн Ford Motor планирует сократить 12 тысяч рабочих мест в Европе до конца 2020 года в связи с реструктуризацией производства.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте автопроизводителя.

В качестве причин указываются необходимость снижения расходов из-за стагнации спроса, отсутствие прибыли, а также ужесточение экологических требований властей к двигателям.

Будут закрыты три завода в России — в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и Елабуге. Перестанут функционировать предприятия во Франции и Уэльсе, а также два офиса в Великобритании — Ford of Britain и Ford Credit Europe. Кроме этого, будет продан завод в Словакии. Таким образом, число заводов Ford в регионе сократится до 18.

Сэкономленные в результате реорганизации средства пойдут на смещение акцента производства в сторону гибридных, электрических и беспилотных автомобилей. Отмечается, что Ford планирует добиться в Европе повышения рентабельности до 6% и увеличить импорт втрое к 2024 году. 

В марте сообщалось, что Ford прекратит производство легковых автомобилей на территории России и закроет два завода — во Всеволожске Ленинградской области, где выпускают модели Focus и Mondeo, и в Набережных Челнах, где собирают EcoSport и Fiesta. Sobesednik.ru писал о намерении рабочих добиваться компенсаций на уровне европейских стран.

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