В Крыму задержан нарушитель, ехавший по мосту на 243 км/ч

Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали максимально высокую скорость движения автомобиля по Крымскому мосту — 243 км/ч.

Об этом рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев, передает «РИА Новости».

Автоинспектор предположил, что водитель «очень сильно спешил, хотел в Крым попасть», однако отметил, что ехать на такой скорости по новой трассе – практически самоубийство. «Это даже от машины не зависит, особенно если человек первый раз едет по дороге, не знает, какое дорожное полотно, какие дефекты», – сказал он.

Леонтьев сообщил, что видеофиксацию движения автомобилей на Крымском мосту осуществляют десять камер. Он отметил, что установленная там скорость движения достаточно приемлемая, чтобы проехать мост, не разгоняясь.

Ранее Sobesednik.ru писал, что количество нарушений ПДД каждый год растет на 10%, в связи с чем в Госавтоинспекции призвали увеличить штрафы за повторные нарушения.

Отметим, 26 июня президент Владимир Путин осудил практику прятать камеры на дорогах, подводя водителей под штраф.