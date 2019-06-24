Двадцать рабочих завода Ford в Ленобласти заставляют добровольно уволиться

Руководство завода Ford во Всеволожске под Петербургом заставило отказавшихся уволиться работников сидеть в столовой.

Как сообщает «МБХ-медиа» со ссылкой на бывшего работника завода Михаила Сергеева, таким образом руководство предприятия вынуждает сотрудников подписать заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сами работники завода хотят, чтобы их уволили по сокращению.

По словам Сергеева, «работодатель переводит их на 2/3 оклада и переводит в "простой"». Завод работает в таком режиме с 24 июня.

В межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» сообщили, что в таком положении в настоящее время находятся порядка 20 сотрудников завода Ford.

Напомним, в марте текущего года стало известно, что Ford прекратит производство легковых автомобилей на территории России и закроет два завода — во Всеволожске Ленинградской области, где выпускают модели Focus и Mondeo, и в Набережных Челнах, где собирают EcoSport и Fiesta. «Собеседник» сообщал о намерении рабочих добиваться компенсаций на уровне европейских стран.