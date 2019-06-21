В России хотят сократить число составов дорожных правонарушений

В МВД предлагают сократить количество составов дорожных правонарушений и упростить их оформление.

Сотрудники полиции представили предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Новая редакция КоАП, автором которой является Минюст, обсуждалась экспертами в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Действующий кодекс, принятый 17 лет назад, большинство из специалистов признали устаревшим, пишет «Коммерсант».

В результате реформы количество составов дорожных правонарушений может сильно сократиться, а процедура их оформления на дороге будет значительно упрощена. Вместе с тем полномочия инспекторов могут значительно расшириться, вплоть до возможности ограничивать действие водительских прав без суда. «Почему мы не можем предоставить такие полномочия нашему инспектору ДПС? Он мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования», — отметил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрия Газизов.

Также он рассказал об идее в будущем полностью отказаться от назначения административных арестов. По его мнению, государство не способно регистрировать такое количество правонарушений, а мест для содержания арестованных не хватает. «Помимо всего прочего мы могли бы уйти от проигрышных позиций в Европейском суде по правам человека», — подчеркнул полицейский. Впрочем, он признал, что эту идею в руководстве МВД пока не поддержали.

Документ должен быть внесен в правительство до 1 марта 2020 года и в случае утверждения вступить в силу 1 января 2021 года.