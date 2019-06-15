Улицу Ильинку в центре Москвы перекрыли до 16 июня

В субботу, 15 июня, в центре Москвы закрыли для движения транспорта улицу Ильинку.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения. Отмечается, что движение на Ильинке перекрыто с полуночи 15 июня для проведения ремонтных работ.

«Движение планируется восстановить в воскресенье», — подчеркнули в ЦОДД.

Там напомнили, что в Москве ведется комплексное благоустройство центральных улиц: Ильинки, а также Ветошного, Большого Черкасского, Старопанского, Никольского, Ипатьевского и Никитникова переулков.