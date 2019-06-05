Во многих подразделениях ГИБДД по всей стране из-за сбоя невозможно зарегистрировать или снять с учета автомобили.

Как передает «Коммерсант», в среду, 5 июня, в Федеральной информационной системе ГИБДД возник масштабный сбой.

Отмечается, что данная система используется для сбора, распределения, учета, обработки и хранения всех сведений, поступающих из территориальных и региональных органов ГИБДД в единой базе. В настоящее время из-за неполадок во многих подразделениях ГИБДД по всей стране невозможно зарегистрировать или снять с учета автомобили.

Над устранением сбоя работают специалисты.

Напомним, это не первый случай, когда в работе базы ГИБДД наблюдаются сбои. Так, в марте этого года региональные УГИБДД в течение нескольких часов не могли выписывать штрафы из-за крупных неполадок во всей информационной системе ИСОД МВД, к которой относятся все сайты и сервисы ГИБДД и МВД.