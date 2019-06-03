RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима

RSBK FEST — это масштабный фестиваль мотокультуры, который с размахом пройдет в Волоколамском районе Подмосковья в формате open-air и соберет в себе все, что заставляет мотоциклистов любить двухколесную технику с особой силой.

На открытом воздухе состоится яркий перформанс разных мотодисциплин, а также чемпионат России по мотогонкам — все самое лучшее из мира мото в одном месте. В паддоке автодрома пройдут соревнования по мотоджимхане, где мотоциклисты покажут свое искусство маневрирования мотоциклом на площадке с препятствиями, пройдет шоу мотокаскадеров, а также тест-драйвы мото и автомобильных новинок от ведущих компаний. Состоится шоу стантрайдинга с участием лучших трюкачей, которые покажут невероятную способность баланса как на двухколесной, так и четырехколесной технике.

Развлечение по вкусу найдет каждый: большое разнообразие тиров от лазертага до стрельбы из лука, а также детская зона, станут неотъемлемой частью фестиваля. А самое главное — в рамках фестиваля на трассе Moscow Raceway состоится чемпионат по мотогонкам RSBK — самое ожидаемое мотоспортивное событие лета, где на одном треке сразятся лучшие пилоты со всей страны.

21 июля, автодром Moscow Raceway