Пойманные за рулем в нетрезвом виде могут лишиться своих автомобилей

МВД РФ выступило с предложением конфисковать транспортные средства у водителей, пойманных пьяными за рулем.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы ведомства: «В правительство РФ направлены предложения относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения».

Ранее Госдума РФ приняла поправки об ужесточении ответственности за ДТП, повлекшие травмы или гибель людей, в случае, если водитель — виновник аварии был нетрезв.