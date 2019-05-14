В МВД назвали самые распространенные ошибки, которые допускаются при сдаче экзамена на права в «городе» и на «площадке».

Как передает RT со ссылкой на данные пресс-службы МВД РФ, из более чем 3 млн теоретических экзаменов на получение водительских прав, проведенных в 2018 году, с первого раза были сданы только 1,2 млн (41%). При этом «площадку» с первого раза сдали в 42% случаев (973 тысячи удачных попыток на 2,2 млн экзаменов), «город» — 31% (759 тысяч из 2,4 млн).

По данным ведомства, во время экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством чаще всего кандидаты в водители не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.

При этом самыми распространенными ошибками в условиях дорожного движения («город») оказалось отсутствие сигнала перед перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой, а также неуверенное управление автомобилем.

Напомним, весной прошлого года стало известно о намерении ГИБДД объединить «площадку» и «город» во время сдачи экзамена на получие прав. Кроме того, планируется также внести серьезные изменения в билеты в теоретическом экзамене по вождению, распределив вопросы в них в зависимости от категории, которую хочет получить водитель.