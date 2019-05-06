Mercedes-Benz объявил об отзыве 1 тысячи 569 автомобилей, произведенных с марта 2017 по июнь 2018 года.

Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной отзыва в России почти 1,6 тысячи автомобилей Mercedes-Benz S-класса стала неисправность: на определенных автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации.

Отмечается, что под отзывную кампанию попадают лишь те транспортные средства, что были произведены в период с марта 2017 по июнь 2018 года. Их владельцы будут оповещены о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На транспортных средствах будет произведена проверка положения пыльника рулевой рейки и, при необходимости, корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.