В Москве начали штрафовать на тысячу рублей за остановку на "вафельнице"

Водителей Москвы предупредили, что с 1 марта в силу вступили штрафы за остановку на перекрестах с «вафельной» разметкой.

Напомним, так называемая «вафельница» нанесена уже по 103 столичным адресам, где есть проблема «запирания» перекрестков.

«Некоторые водители игнорируют правила дорожного движения и выезжают на перекресток, хотя машины впереди просто стоят. Таким образом, когда другому направлению загорается зеленый, им некуда ехать. Вафельная разметка была нанесена больше года назад, поэтому водители уже должны были привыкнуть к ней. Мы рассчитываем, что администрирование этого вида нарушения должно дисциплинировать водителей», — приводит «Интерфакс» сообщение ЦОДД.

При этом с 1 марта за остановку на «вафельнице» продолжительностью от 5 секунд с водителей Москвы начнут списываться штрафы в размере 1 тысячи рублей.

Предполагается, что фиксировать нарушения автолюбителей будут специальные камеры, которые в скором времени заработают на пересечении Садового кольца и Орликова переулка. А в течение весны, как ожидается, такие средства фотовидеофиксации будут установлены примерно на 40 перекрестках.