Забытые зимой в столичном транспорте ледоруб и кокошник вернули владельцам

Более 2 тысяч вещей оставили пассажиры в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций Мострансавто минувшей зимой.

Как передает агентство городских новостей «Москва», коробка с видеокассетами, березовый веник, ледобур и кокошник стали самыми необычными вещами, которые забыли пассажиры столичного транспорта с декабря 2018-го по февраль 2019 года.

При этом чаще всего москвичи забывали транспортные карты «Стрелка», мобильные телефоны, пакеты со сменной обувью и сезонные вещи. А всего за три зимних месяца пассажиры оставили в салонах автобусов, зданиях автовокзалов и автостанций Мострансавто более двух тысяч вещей.

Отмечается, что большинство утерянных предметов уже возвращены владельцам.

«При утере пассажиры могут обратиться в диспетчерскую службу филиала, обслуживающего маршрут. Телефоны диспетчерских указаны на официальном сайте Мострансавто в разделе "Расписания". Для более оперативного поиска забытой вещи необходимо назвать номер маршрута и ориентировочное время пропажи. При получении забытого предмета нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале», — напомнили в пресс-службе Мострансавто.