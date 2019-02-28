Столичных водителей призвали отказаться от личных авто из-за непогоды

ЦОДД рекомендовал московским автомобилистам пересесть на общественный транспорт из-за образования гололедицы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 28 февраля, в Москве ожидаются небольшие осадки и температура воздуха от 0 до +2 градусов.

Как передает агентство городских новостей «Москва», Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что к вечеру столбики столичных термометров покажут отрицательные значения, что обусловит образование на дорогах гололедицы.

В связи с этим столичных водителей призывают соблюдать осторожность и по возможности отказаться от пользвания личным транспортом.

«По состоянию на 13:30 движение в городе уже сложное — семь баллов. В вечерний час пик ситуация также будет очень сложной. ЦОДД рекомендует водителям для поездок по городу пользоваться городским транспортом или сместить поездки на внепиковые часы — после 21:00. Кроме того, просим быть более внимательными за рулем, заранее тормозить и избегать резких маневров», — говорится в сообщении центра.