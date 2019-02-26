Компания Opel решила возобновить продажи своих машин в РФ

Автомобилестроительная компания PSA объявила о возвращение бренда Opel на российский рынок.

Французская группа PSA (Peugeot Société Anonyme), которая владеет, в частности, брендами Citroën, Peugeot и Opel, решила выходить на новые экспортные рынки. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на PSA, компания намерена развивать бренд Opel на мировых рынках, чтобы стать устойчиво прибыльной.

Гендиректор Opel Михаэль Лошеллер назвал РФ крупным и привлекательным рынком с большим потенциалом, на котором его бренд завоевал отличную репутацию. Расширением бизнеса PSA в евразийском регионе займется Драган Ненадович. Он станет региональным бренд-менеджером Opel и будет работать в московском офисе компании.

Пока не уточняется, какие именно модели Opel планируется продавать в России.

Напомним, американская корпорация General Motors, которая на тот момент владела компанией Opel, объявила об уходе бренда с российского рынка в марте 2015 года. Корпорация свернула продажи всех новых автомобилей в РФ. Свое решение автоконцерн объяснил сложной экономической ситуацией в России и ослаблением рубля.