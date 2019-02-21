Водителям ограничат скорость, а водителям большегрузов – еще и время

Самое «либеральное» право могут отобрать у водителей — право превышать разрешенную скорость менее чем на 20 км/ч.

Дискуссии ведутся вокруг снижения порога превышения скорости, который бы не облагался штрафом. Надо быть справедливым: в европейских странах ненаказуемое превышение варьируется в районе 5–10 км/ч...

Здравую контрмысль высказал глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена. Помимо общественной экспертизы данного вопроса он предложил провести ревизию федеральных дорог, а также — проверить обоснованность скоростных ограничений на всех дорогах. Судя по размаху, сделать это и за год не получится...

Водителей грузовиков ждут серьезные изменения в течение этого года. В Правилах дорожного движения даже вводится целая глава, посвященная нормам времени управления грузовым транспортом и необходимому отдыху. Непрерывно можно будет ехать 4,5 часа, не более девяти часов в сутки, а в течение недели — максимум 56 часов, в течение двух недель — не более 90 часов. Контролировать выполнение этих нормативов будут тахографы — с 1 ноября их установка станет обязательной.

Задумка, конечно, хорошая — только в прошлом году по вине водителей грузовиков в почти 11 тысячах аварий погибли 1700 человек. Но пути к ее реализации пока неочевидны: просто-напросто нет необходимой придорожной инфрастуктуры. Где, например, будут находиться автомобили оставшиеся 15 часов в сутки? Стоять на обочине большегрузам запрещено...

Возможно, проект изменений в ПДД будет позже уточнен. А пока вроде и о водителях думают, но при этом именно их делают крайними: они будут виноватыми если не в одном, так в другом.

Еще в этом году анонсирована тяжелая работа с автошколами. Констатируется, что количество попыток при сдаче в автошколе у будущих водителей растет, а количество затем сдающих в ГИБДД на права падает. Поэтому и заговорили о введении материальной ответственности автошкол за такую статистику. Правда, за что конкретно будут наказывать — тоже еще непонятно... Как неясно и когда начнут действовать эти нормы. В конце прошлого года начальник ГИБДД внес предложение, чтобы документ, регулирующий права и обязанности водителей, принимался бы один раз в год — для адаптации участников дорожного движения. Вообще много логики у инициатив властей на стадии их оглашения. Она, впрочем, часто пропадает, когда дело доходит до практического воплощения...