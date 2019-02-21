Власти штата в Австралии разрешили автомобилистам заказывать номера с эмодзи

В Австралии власти штата будут брать несколько сотен долларов за установку автомобильного знака с эмодзи.

Об этом сообщает портал государственной компании Personalised Plates Queensland. Такая возможность была предоставлена жителям штата Квинсленд на северо-востоке Австралии.

Такая возможность будет доступна с 1 марта. Жителям штата предложат нанести на номер один из пяти эмодзи на выбор (улыбающийся, хохочущий, подмигивающий, влюбленный и в солнечных очках) и комбинацию из трех букв и двух цифр.

Регистрация нового номера обойдется автовладельцу в 475 долларов. Смена регистрационных знаков стоит дешевле — 165 долларов. Еще меньше денег потребует замена поврежденного номера — 85 долларов. При этом в госкомпании наградят обладателя самого оригинального номера: ему подарят iPhone XS Max.