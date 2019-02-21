Сотрудники МВД получат доступ к информации о здоровье водителей

МВД и Минздрав смогут обмениваться данными о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению авто.

На сайте правительства опубликовали паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из него следует, что правоохранительные органы получат доступ к медицинским заключениям, необходимым для принятия решения о выдаче водительских прав. В частности, МВД узнает о том, что потенциальные водители страдают алкоголизмом и наркоманией.

Этот законопроект, который должен быть реализован до 31 декабря 2024 года, разработал Минтранс. Ранее Минздрав настаивал на том, что такое нововведение нарушит врачебную тайну. В МВД в ответ говорили, что сведения, которые силовики будут запрашивать, не имеют прямого отношения к здоровью человека.