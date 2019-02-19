Улицы вблизи Гостиного двора перекроют 20 февраля из-за послания Путина

Движение по ряду улиц в центре Москвы перекроют в среду, 20 февраля, из-за послания президента Федеральному Собранию.

Как передает РИА «Новости», речь идет об улице Ильинка (от Старой площади до Красной площади), Рыбном переулке (от Ильинки до Варварки), Большом Черкасском переулке (от Малого Черкасского до Ильинки) и Малом Черкасском переулке (от Большого Черкасского до Новой площади).

Отмечается, что движение по перечисленным улицам будет остановлено с 5 утра 20 февраля до завершения ведомственного мероприятия в Гостином дворе.

Напомним, в среду в Гостином дворе пройдет традиционное послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что в Кремле для мероприятия подготовили «позитивные темы», в число которых входят вопросы освоения космоса, союза с Белоруссией, развития национальных проектов и другие.