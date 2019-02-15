МЧС призвало водителей Москвы снизить скорость из-за ветра и гололедицы

Столичных автомобилистов предупредили о ветре до 18 м/с и гололедице в пятницу, 15 февраля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что предстоящим днем москвичей ожидает мокрый снег, плюсовая температура и порывистый ветер.

Как передает агентство городских новостей «Москва», МЧС предупредило жителей столицы о порывах ветра до 18 м/с, которые сохранятся до конца дня.

В связи с сильным ветром и вероятностью образования на московских дорогах гололедицы автомобилистов призывают снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.