Водителей Москвы призвали отказаться от личных авто из-за гололедицы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о высокой вероятности аварий 14 февраля.

Напомним, накануне в столичном регионе прошел снегопад, количество выпавших осадков во время которого стало рекордным.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение ЦОДД, столичных водителей предупредили о возможных пробках и высокой вероятности аварий из-за снега и гололедицы на дорогах в четверг, 14 февраля.

«На смену вчерашнему (рекордному) снегопаду пришли заморозки, и на дорогах стало очень скользко. Кроме того, в городе полным ходом идет уборка снега», — сообщили в центре.

В связи с этим автолюбителей призвали на время отказаться от личных авто и пересесть на общественный транспорт.